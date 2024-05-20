الحوادث المأساوية تُحلق مجددًا على طريق الموت بالدقهلية

يخدم 9 مراكز و4 محافظات..

مر 6 سنوات كاملة على بدء العمل في رصف وازدواج طريق الموت بالدقهلية المنصورة – محلة دمنة – دكرنس والذي يبلغ طوله 20 كيلو متر ولم يتم رصف سوى 7 كيلو تقريبا من الطريق الذي يخدم محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية وبورسعيد ، كما يخدم 9 مراكز تمثل نصف محافظة الدقهلية أو مايعرف بمدن شمال الدقهلية وهي المنصورة ومحلة دمنة ودكرنس وبني عبيد ومنية النصر وميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية وشربين .

طريق الموت بالدقهلية

ورغم الأهمية الحيوية لهذا الطريق كونه حلقة وصل بين مراكز ومدن الشمال وبين عدد من المحافظات المجاورة إلا أن العمل يسير فيه ببطء شديد مما جعل شبح الحوادث يحلق على الطريق مجددا ، حيث شهد الشهر الماضي وقوع حادث مأساوي على الطريق بالقرب من قرية سلامون القماش بمركز المنصورة ، حيث اسفر الحادث عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 8 في تصادم بين سيارة ميكروباص وملاكي .



تغطية " الجنابيات "



وكان العمل قد بدأ في الطريق عام 2018 لازدواجه ، وتم تغطية "الجنابيات" الخاصة بالري والموازية للطريق بطول 7 كيلو متر ، وبعد الانتهاء من التغطيات تم رصف المسافة بين قريتي سلامون القماش وشها وكذلك المسافة بين مدينة دكرنس وقرية المرساه وكذلك المسافة الواقعة بين قرية ميت ضافر ودموه ثم ظهرت عقبة بعض الأماكن التي أعاقت ازدواج الطريق وهي المنازل التي تقع على جانب الطريق ، وتم تشكيل العديد من اللجان من مديرية الطرق والنقل بالدقهلية ، وأوصت هذه اللجان بسرعة تعويض الأهالي الذين تقع منازلهم على الطريق حتى يتم انطلاق العمل في الازدواج إلا أن العمل توقف تماما واختفت الآلات التي تقوم بأعمال الرصف .



شبح مخيف



يقول عبد الخالق السعداوي عضو الظهير الشعبي لطريق الموت بأن الطريق يمثل شبحا مخيفا لكل أبناء المراكز التسعة من محافظة الدقهلية ، حيث يعتبر الطريق شريانا حيويا يخدم الدقهلية والمحافظات المجاورة والمراكز التسعة ، مشيرا إلى أن الفريق كامل الوزير وزير النقل أبدى اهتمامه بازدواج الطريق ووجه بسرعة ازدواجه ، وأشار السعداوي إلى أن العمل توقف تماما في هذا الطريق ، ولم يتم إنهاء العقبات التي تسببت في توقف ازدواجه وهي المنازل التي تقع على جانبه ، ونأمل في مواصلة العمل به والذي يأتي ضمن خطة الدولة في توفير طرق آمنة للمواطنين .



حوادث مأساوية



ويضيف أسامه حافظ بأن توقف العمل في الطريق تواكب معه ظهور الحوادث المأساوية مرة أخرى ، مطالبا بمواصلة العمل في هذا الطريق الحيوي ، مشيرا إلى أن الطريق بالكامل طوله 20 كيلو فقط لكنه يمثل أهمي قصوى فهو يربط بين 9 مراكز بشمال الدقهلية وبين هذه المراكز وبين بعض المحافظات المجاورة .



ويؤكد عادل عبد اللطيف بأن المسافة التي تم رصفها في الطريق أقل من نصفه ، لكن هناك فرق بينها وبين الجزء الذي لم يتم رصفه والذي يصعب على السيارات التنقل عليه بسبب تهالكه وانتشار الحفر والمطبات عليه .