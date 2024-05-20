أسعار الدولار تواصل الانخفاض بالبنوك أمام الجنيه

واصلت أسعار الدولار في الانخفاض للمره الثانية خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر.

وسجل بالبنك الأهلى المصرى 46.57 للشراء، 46.67 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 46.55 جنيه للشراء، 46.65 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار بدأ سلسة من التراجعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، من مستويات أعلي من 48 جنيها للدولار إلى مستويات 46 جنيها للدولار، وما زال يواصل التراجع، مع بعض عمليات التصحيح خلال التعاملات.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 46.70 جنيه للشراء، 46.80 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 46.79 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

46.79 جنيه للشراء.

46.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

46.57 جنيه للشراء.

46.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

46.58 جنيه للشراء.

046.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

46.70 جنيه للشراء.

46.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

46.55 جنيه للشراء.

46.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى التجاري

46.65 جنيه للشراء.

46.75 جنيه للبيع.

واستقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات على تدخل حكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال جلستي التداول الماضيتين بعد بداية مضطربة لشهر مايو في أعقاب تدخلات مشتبه بها من طوكيو لدعم الين.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل ارتفعت بأقل من المتوقع، مما أدى إلى توقع الأسواق خفضا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، أو على الأقل خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لكن تعليقات العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاءت حذرة بشأن موعد خفض الفائدة.

ودفع ذلك المتعاملين إلى تقليص توقعات الخفض هذا العام إلى حوالي 46 نقطة أساس، فيما رأوا أن المركزي الأميركي سيتجه لخفض واحد فقط للفائدة في نوفمبر. وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، المقرر صدوره في 31 مايو.