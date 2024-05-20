الروتين يبدد أحلام الجزيرة الوسطى بسوهاج

يعيش أهالى الجزيرة الوسطى أو كما يطلق عليها "الجزيرة الحائرة" بين مركزي جرجا ودار السلام جنوب محافظة سوهاج، فى منعزل عن العالم تمامًا، نتيجة لتنصل كلا المركزين من مسئوليته الإدارية عن الجزيرة وبالتالي فلا تحظي إلا بأدني الخدمات وهي الكهرباء والتليفونات وخط مياه واحد لكل القرية.



ووقعت القرية في طي النسيان حتى افتقدت كافة الخدمات، ولا يوجد بها سوى مدرسة إبتدائية فقط وعدد سكانها يتجاوز الـ 30 ألف نسمة مما يدفع تلاميذ القرية إلى استقلال السيارات الربع نقل بكثافة كبيرة أو السير على الأقدام لمسافة 4 كيلو متر للذهاب الى مدارسهم سواء إعدادي أو ثانوي أو حتى المعاهد الأزهرية بمدينة جرجا أو استقلال مراكب صغيرة لعبور الحاجز المائي بينهم وبين مركز دار السلام .



أهالى الجزيرة يعيشون في مأساة حقيقية بسبب تبعيتها للمركزين مما أثر بالسلب عليهم وأصبحوا يحتاجون للفصل لانضمامهم الى مركز جرجا والغريب فى الأمر أن الاهالى حاولوا مررا وتكرارا حل هذه المشكلة منذ سنوات وتقدموا بشكاوى عديدة إلى كل محافظ يتولى زمام الأمور بالمحافظة بلا جدوى مناشدين اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم الحالي التدخل لإنقاذهم من عدم توافر الخدمات وحل مشكلة ضم الجزيرة.

30 ألف مواطن يعيشون في معاناة



في البداية أكد محمد محمود- أحد الأهالي- أن من أهم المشكلات أن الجزيرة يعيش بها أكثر من 30 ألف نسمة ولا يوجد بها سوى مدرسة واحدة إبتدائية تابعة لإدارة جرجا ولكنها عالية الكثافة تم بناؤها بعد حدوث كارثة غرق تلاميذ صغار أثناء عبورهم الحاجز المائي بين الجزيرة ومركز دار السلام فهل ننتظر كارثة أخرى حتى يتحرك المسئولين لحل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مدرسة إعدادية وليس أمام التلاميذ إلا واحد من خيارين إما الذهاب إلي مدارس جرجا التي ترفض قبولهم بحجة أن الجزيرة الوسطى غير تابعة لمركز جرجا كلية أو الذهاب إلي مدارس دار السلام، والتي يعزلها عنها فاصل مائي بنهر النيل عرضه حوالي كيلو متر ونصف والمواصلات إليها إما عبارة نيلية أو مركب صيد صغير ثم مواصلة أخري

ويلتقط أطراف الحديث، عبد الله خليل أحد أهالى الجزيرة الوسطى، مؤكدًا أن الجزيرة لا يوجد بها مكتب بريد لصرف معاشات كبار السن والأرامل وأصحاب المعاشات ويسلكون الطرق التي يسلكها التلاميذ ويتعرضون لنفس الأخطار ولا توجد لدينا وحدة صحية لعلاج طفل مريض ولا يوجد مخبز ولا يوجد جمعية استهلاكية لتوصيل الدعم للمواطنين ولا مستودع أنابيب ويضطر الأهالي لقضاء مصالحهم إما عن طريق جرجا أو دار السلام .

المراكب وسائل النقل لأهالي الجزيرة الوسطى



وأضاف مواطن آخر يدعى محمد جمال، أنه لا يوجد بالجزيرة صرف صحي ويعتمد الأهالي على الطرنشات أو البيارات التي يتم حفرها داخل المنازل والطرق متهالكة تماما وغير مرصوفة رغم المساحة الكبيرة للقرية بالإضافة إلى المشكلة الأكبر وانعدام الخدمات بالقرية جعلنا نعيش فى منعزل عن العالم حتى ابسط حقوقنا لا نحصل عليها وخاصة عدم وجود كشافات الكهرباء مما يجعل القرية مظلمة مطالبين اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتدخل لحل مشكلة القرية وتوفير الخدمات لنا من خلال بناء مجمع خدمات يشمل مدرسة ومكتب بريد ووحدة صحية ومركز شباب أسوة بباقى القرى .



وحاول أهالي الجزيرة مرارا وتكرارا توصيل صوتهم للمسئولين، حتي تبرعأحد الأهالي بقطعة أرض تزيد علي ألف متر لبناء وحدة صحية منذ 2008 لكن دون تنفيذ على أرض الواقع الورق مازال حبيس الأدراج بالوحدة المحلية بجرجا، بسبب تبعية الأرض لدار السلام، وفي عام 2010 حصلوا على موافقة المجلس الشعبي المحلي بجرجا بالضم إلي مدينة جرجا ومن المجلس الشعبي المحلي لدار السلام موافقة بالإجماع على الفصل من دار السلام والضم لجرجا، وطبقا للقانون43 لسنة 79 قانون الإدارة المحلية بعد موافقة المجلس المحلي يكون للمحافظ سلطة إنشاء أو تعديل أو إلغاء النجوع وقدمنا طلبات لأربعة محافظين وإلى الآن لم يتم البت في طلباتهم ومازالت المعاناة بين مدينة دار السلام ومدينة جرجا قائمة حتى الآن .

معاناة طلاب المدارس بالجزيرة الوسطى



وتسائل عبد الموجود صالح:" هل يعقل أن يكون بيتي وأرضي في الجزيرة بجرجا وحيازتي الزراعية تابعة لمدينة دار السلام؟" يعني لو فكرت في توصيل الكهرباء أقدم أوراقي لمدينة دار السلام للحصول على الموافقة ثم أذهب بها لمدينة جرجا لتوصيل الكهرباء لذلك لا يوجد ولا مقر انتخابي واحد في الجزيرة والمواطنين أمام خيارين إما الذهاب إلى جرجا أو عبور ممر مائي في غاية الخطورة للذهاب إلى دار السلام وللأسف القيادات التنفيذية كل ما تفعله هو إعطاؤنا موافقات على ورق ولا عزاء للمواطنين .