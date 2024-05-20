صعوبة "الهندسة" تتسبب في حزن طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر

أبدى طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الأقصر، استيائهم من امتحان مادة الهندسة اليوم الإثنين؛ لصعوبة الامتحان واشتماله على نقاط صعبة الحل، بحسب تعبيرهم.

وأوضح الطلاب أن الامتحان جاء به نقطتين إحداهما في السؤال الأول، والأخرى بالسؤال الاخير بالامتحان، يصعب على أي طالب حلهما، مؤكدين أنهما فوق مستوى الطالب المتفوق.

وعبر الطلاب عن غضبهم من صعوبة الامتحان، والذي قد يهدد حلمهم بالالتحاق بالثانوية العامة حال ارتفاع مجموع القبول بالمرحلة الثانوية، مطالبين أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التصحيح، والتوزيع العادل للدرجات.



يشار إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر والبالغ عددهم 16807 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم من خلال 108 لجنة امتحانية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة.