محافظ الإسكندرية يستقبل سفير مالطا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، روبرتو باتش سفير مالطا لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه وفد من سفارة مالطا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين .

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية أقدم سكندريات العالم، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تضم أهم المزارات السياحية في مصر تعود لعصور تاريخية مختلفة ،بالإضافة إلى أن بها شواطئ رائعة لذلك لابد من العمل على زيادة التبادل السياحي والثقافي بين الإسكندرية ومالطا، مضيفًا أنه لابد من وجود خط طيران مباشر بين الإسكندرية ومالطا لزيادة تبادل السياح وخاصة وأن الإسكندرية بها مطار دولي وهو مطار برج العرب.

وخلال اللقاء، أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية، حيث زار العديد من الأماكن الجميلة بها مثل: مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني ،وعمود السواري، مؤكدًا على الأهمية الثقافية والسياحية لمدينة الإسكندرية.

وأوضح السفير أنه يسعى لإيجاد طرق للتواصل مع الإسكندرية، وذلك لعمل دراسات وأبحاث بشأن حضارة مالطا بالإسكندرية ،وأضاف المحافظ أنه لابد أن يكون هناك تواصل مع جامعة الإسكندرية لعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الأمر .

وأكد محافظ الإسكندرية، على ضرورة عمل اتفاقيات تؤامة بين الإسكندرية وأهم المدن في مالطا وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون في كافة المجالات.

من جانب اخر قام السفير روبيرتو باتش؛ سفير مالطا بالقاهرة يرافقه وفد رفيع المستوى من السفارة بزيارة مكتبة الإسكندرية للتعرف عليها باعتبارها معلمًا تنويريًا وحضاريًا في مصر والعالم أجمع.

زار الوفد الممابه وقطاعاتها المختلفة. وقام السفير بإهداء ثلاث نسخ من كتاب " بين اخرين: المالطيون في مصر- الحياة والجريمة والموت" للمكتبة.

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومعرض شادي عبد السلام، ومعرض الفن الشعبي العربي ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية