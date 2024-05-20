علوم سوهاج تنظم ندوة حول "الملكية الفكرية وكيفية الحصول على براءة الاختراع"

نظمت كلية العلوم بجامعة سوهاج، ندوة بعنوان "الاختراعات من الفكرة إلى تسجيل البراءة" بالتعاون مع مكاتب التايكو بالجامعة، بحضور كلاً من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتور معتز حسن عطا مدير مكاتب التايكو بالجامعة، وعدد من الطلاب من الكلية، وذلك بقاعة سيمنار الكلية بالحرم الجامعي القديم.

قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الندوة تهدف إلى تعريف الطلاب بحقوق الملكية الفكرية وكيفية الحفاظ على أفكارهم من خلال تسجيلها فى أكاديمية البحث العلمى، والحصول على الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، مؤكداً على أن الملكية الفكرية لها قانون دولي يحميها، وأي شخص يمتلك فكرة نظرية أو عملية يجب أن يتخذ كل الإجراءات لضمان حقه المعنوي والمادي في هذه الفكرة، من خلال قوانين النشر الخاصة بالملكية الفكرية.

وقال الدكتور حازم المشنب، أن الندوة تهدف الي صقل مهارات طلاب الكلية بماهية الإبتكار والإبداع من أجل التقدم فى كل مجالات الحياة، وتحويل الافكار الإبداعية الي واقع تطبيقي ملموس.

وخلال فعاليات الندوة وجه الدكتور معتز عطا المحاضر بالندوة تحية شكر وتقدير لما يقدمه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة من دعم غير مسبوق لمكاتب التايكو وللمبدعين والمبتكرين، وذلك من خلال تسليط الضوء على ابتكاراتهم من خلال وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، وحرصه المستمر على عقد مؤتمر سنوى خاص بالمبدعين والمبتكرين داخل الجامعة (مستقبل الابتكار وريادة الاعمال) وذلك بهدف نشر ثقافة الابداع والإبتكار.