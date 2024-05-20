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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الموافقة على منحة بمبلغ مليون و200 الف جنيه للمجلس القومي لحقوق الأنسان

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب على منحة مقدمة للمجلس القومي لحقوق الأنسان من صندوق الامم المتحدة للسكان بمبلغ مليون و200 الف جنيه مصري وذلك للتعاون في تنفيذ أنشطة المجلس القومي لحقوق الانسان المتعلقة بحقوق الانسان والحقوق الانجابية.

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وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أعلن عن ورورد خطاب من الدكتورة مشيرة خطاب يفيد بمنحة مقدمه من صندوق الامم المتحدة للسكان للمجلس لقومي لحقوق الأنسان وضرورة أخذ موافقة مجلس النواب في أي منحة مقدمة من جهة أجنبية وفقا لقانون المجلس القومي لحقوق الأنسان، وبناء عليه أخذ رئيس المجلس رأي الأعضاء علي هذه المنحة وتمت الموافقة عليها بالاجماع.

 

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