على ماهر يُعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة إنبي

كشف المدرب علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته لخوض مباراة إنبي بالجولة الرابعة والعشرين في الدوري المصري الممتاز.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من:

عصام ثروت لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد.

خط الوسط: معتز زدام ، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي.

الوسط الهجومي: ميدو جابر، سمير فكري ، غيلاس جناوي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته ، محمد طارق ، عمرو موسى ، اسلام عطية ، يوسف الجوهري ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي ، صلاح محسن والناشئ أحمد شرف.

يسعى المصري البورسعيدي للفوز وحصد ثلاث نقاط، ومصالحة جماهيره خاصة بعد تلقي الفريق البورسعيدي الهزيمة في مبارتين متتاليتين أمام بيراميدز بهدف مقابل لاشئ والثانية أمام فريق البنك الأهلي والذي إستقبلت شباكه خمسة أهداف قاتلة مما أدى إلي حالة حزن شديدة لجماهير المصري.