صحة الإسماعيلية تقدم خدمات طبية بعرب أبوالقاسم بالقصاصين

نظمت مديرية الصحة والسكان قافلة طبية مجانية بمركز ومدينة القصاصين بقرية عرب ابوالقاسم، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القصاصين .

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 650 مواطنًا ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية .

ومن جانبه أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

حضر تنظيم القافلة الشيخ أحمد سلامة داود شيخ قبيلة الطميلات بالإسماعيلية وعلاء عفيفى وكيل الأداره التعليمية بالقصاصين ودكتور محمد ابراهيم مدير الإدارة الصحة بالقصاصين ومحمد حسين البياضى مسؤل الإعلام بالقرية