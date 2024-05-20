جامعة سوهاج تنظم يوماً علمياً عن الجديد فى تخدير حالات مرضى القلب

نظم قسم التخدير بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، يوماً علمياً لمناقشه" الجديد في تخدير حالات مرضي القلب" بحضور أكثر من 50 طبيب مقيم ومدرسين مساعدين بالقسم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن حالات أمراض القلب تمثل نسبة كبيرة من المرضى المعرضين للعمليات الجراحية، ويحتاج تخدير هذه الحالات الى وعى كامل بكل جدبد فى التخدير والرعاية المركزة، مؤكداً علي أهمية تلك اللقاءات العلمية وحرص الجامعة علي تنظيمها لتدريب شباب الاطباء في كافه المجالات الطبية لتقديم خدمه طبية متميزه للمواطنين.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، إنه حاضر فى اليوم العلمي أساتذة من قسم التخدير الدكتور فوزى عباس رئيس القسم،الدكتور الحداد على موسى رئيس اليوم العلمى والدكتور عبدالرحمن حسن مؤسس قسم التخدير وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالقسم، حيث أوصي المحاضرين بضرورة اتباع القواعد العالمية والمنصوص عليها فى دوريات التخدير الحديثة لكل مرض على حده.

أمراض صمامات القلب

وأوضح الدكتور فوزي عباس رئيس قسم التخدير بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، أن اليوم العلمي ناقش الجديد فى تخدير حالات مرضى القلب من قصور فى الشريان التاجى وعيوب خلقية وامراض صمامات القلب، وذلك للحالات الجراحيه المختلفة موكداً علي حرص القسم علي تكرار فعاليات اليوم العلمى وذلك من أجل فتح الباب لشباب الأطباء لمزيد من البحث العلمى فى كل جديد يخص مرضى القلب المعرضين للعمليات الجراحية المتعددة والمختلفة.