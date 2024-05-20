النائب حازم الجندي ينظم مسابقة "اعرف بلدك" لتعزيز الوعي بمعالم محافظة الغربية

نظم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، اليوم الاثنين، مسابقة (اعرف بلدك)، والتي شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين خلال السنوات الثلاثة السابقة، حيث تستهدف المسابقة المخصصة لأبناء محافظة الغربية، تعزيز الوعي والتنوير.

وتتناول معلومات عن معالم ورموز وأعلام محافظة الغربية بشكل خاص، ومصر بوجه عام، كما قرر الجندى زيادة عدد الفائزين إلى 20 فائزاً تشجيعا لأبناء المحافظة علي المشاركة، حيث يتم منح الفائزين بها جوائز مالية، بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فيما يتم إطلاقه من فعاليات وأنشطة ثقافية مختلفة.

ولم تكن المسابقة هي الحدث الثقافي الوحيد، الذي يتبناه المهندس حازم الجندي، بل تنوع الاهتمام بالوعي والتنوير الثقافي رحلات مجانية لمعرض الكتاب ومسابقة حفظ وترتيب القرآن الكريم وعدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار العام.

وفي هذا السياق، يقول النائب حازم الجندي، إن المسابقة تستهدف تعزيز الوعي بين أبناء المحافظة بالشخصيات التاريخية من أبناء محافظة الغربية، والتي كان لها مساهمات علمية وثقافية ورياضية وغيرها في تاريخ مصر، كذلك تنمية ثقافتهم بتاريخ محافظة الغربية ، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يجب أن تقوم به الأحزاب في معركة الوعي جنبا إلي جنب مع دور الدولة المصرية.

وشدد "الجندي"، علي أن للحزب دور مجتمعي يجب أن تقوم به من خلال الانخراط في الشارع، والتفاعل مع مشكلات المواطنين، والعمل علي معالجتها، مؤكدا أن قضية الوعى أحد القضايا المصيرية كونها تمس الأمن القومي المصري، لذلك يحب أن يكون للمجتمع المدني والأحزاب إلي جانب الإعلام دورا فيها.