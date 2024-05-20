الإسماعيلية تتلقى 2547 طلب تصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن كافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظة تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بالمحافظة وعددها 12 مركز فرعي بالإضافة إلى المركز الرئيسي بديوان عام المحافظة حوالي 2547 طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد، وذلك منذ بدء تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى صباح اليوم الإثنين 20 مايو 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذًا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالمتابعة المستمرة ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود المحافظات في تنفيذ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024.

وبلغت عدد طلبات التصالح المقدمة بالمركز التكنولوجي لمركز مدينة الإسماعيلية 369 طلبًا، حي ثان 367 طلبًا، مركز التل الكبير 328 طلبًا، مركز القصاصين 312 طلبًا، مركز أبوصوير 300 طلب، حي ثالث 254 طلبًا، مركز القنطرة غرب 209 طلبات، حي أول 203 طلبات، مركز فايد 171 طلبًا، مركز القنطرة شرق 29 طلبًا، الوحدة المحلية نفيشة 3 طلبات، الوحدة المحلية الفردان 1 طلب، ديوان عام الإسماعيلية 1 طلب.



وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة عن طريق الشباك 2479 طلبًا وعن طريق البوابة الإلكترونية 30 طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة عن طريق تطبيق الموبايل 38 طلبًا.

انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

وأكد محافظ الإسماعيلية انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء والمستمرة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

كما وجَّه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.