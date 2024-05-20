فكهاني ينهي حياة زوجته على بعد أمتار من قسم شرطة العطارين بالإسكندرية

شهدت منطقة العطارين بوسط الاسكندرية جريمة قتل بشعة على بعد امتار من قسم شرطة العطارين ، قام فكهانى بدبح زوجته داخل المحل اثر نشوب خلاف بينهما ، سدد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة العطارين يفيد ورد بلاغ من الاهالى بقيام فكهانى مسن بدبح زوجته داخل محله أمام مسجد العطارين بسبب خلافات زوجيه ومالية .

انتقل على الفور رجال المباحث وسيارات الاسعاف بالفحص والمعاينة تبين قيام " ا . م " فكهاني بذبح زوجته بسكين داخل المحل، وقام بتسليم نفسه الي الأجهزة الأمنية التي اقتادته لقسم شرطة العطارين للتحقيق معه .

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وسؤال شهود الواقعة التى امرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

وفى سياق متصل نجحت الاجهزة الامنية بمحافظة الاسكندرية فى ضبط احدى سيدات الاعمال متلاعبا بأحلام الشباب لإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين .

كان مدير الامن قد تلقى اخطارمن رئيس المباحث الجنائية يفيد وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وكشفت التحريات اتخاذها مقرا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان الوهمي "مزورة" – عدد من الكتب مجهولة المصدر - أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلي "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على فيسبوك للترويج عن نشاطه، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات – وعدد من الكتب مجهولة المصدر - و3 أكلاشيه – وعدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة - ومجموعة من الاستمارات ودفاتر تحصيل النقدية – و2 جهاز حاسب آلي، وبفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي). تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .