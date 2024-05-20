قنا تدرس إنشاء مقر جديد لبنك الدم الإقليمي

عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة انشاء مقر جديد لبنك الدم الاقليمي بمحافظة قنا يسهم في توفير الكثير من الجهد والوقت وتسهيل خدمات المتبرعين وتطوير آليات صرف وحدات الدم .

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة ،والدكتورة دعاء محمد ابراهيم مدير بنك الدم الاقليمي ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، أن فكرة إنشاء مقر لبنك الدم الاقليمي تهدف في مجملها إلى توفير دم آمن ونقي لجميع الفئات المختلفة، و توفير كافة سبل الراحة للمترددين سواء من المرضي أو المتبرعين.

كما يحافظ علي المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم من مختلف الفصائل، والمبني سوف يشمل اربع أقسام وهي ( قسم التبرع – قسم المشتقات – قسم السيرولوجي- قسم الصرف ) .

ولفت المحافظ، إلى أنه سيتم توفير وحدة علاجية ، ومناقشة مشروع تجميع البلازما ، موجها بضرورة مراعاة تهيئة أماكن انتظار المرضي ، وضرورة الالتزام بان يكون المكان مستوفيا للشروط الصحية ومطابقا للمواصفات المطلوبة .

المحافظ يتابع إنشاء مبني السلامة

فى سياق ذي صلة تابع المحافظ، أعمال إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية لمحطة مياه الصالحية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أوضح المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية يقع على مساحة 650 متر مربع بتكلفة اجمالية ١٥ مليون جنيه.

وأضاف أن الهدف من انشاء المبنى تنمية المهارات العملية للعاملين بمحطات المياه، والشبكات ، وفنيين الكلور، وفنيين السلامة والصحة المهنية بالشركة وجميع الجهات الحكومية بمحافظة قنا لمواجهة أي حالات تسريب كلور او اختناقات فى مناطق محصورة.

كما تفقد محافظ قنا إحلال وتجديد عدد ٢٦ بدالة ( شفط وطرد) من الخردة واعادة تجديدها وتشغيلها وتجهيزها بتكلفة اجمالية ٢٠ مليون جنيه ، وذلك لمواجهة أعطال خطوط الشبكات او اعمال صرف صحى ومياه خطوط رئيسية ومواجهة اي أحداث سيول او كوارث طبيعية.

قال المهندس رجب عرفة أن ال ٢٦ بدالة تم تركيبهم من محركات المولدات القديمة لعمليات الابار المغلقة بفرعى الشركة بأبوتشت وفرشوط حيث تم عمل عمرة لها وتركيبها على طلمبات جديدة لاستخدامها كبدلات صرف صحى لأعطال خطوط الشبكات في جميع أفرع الشركة.

علمًا أن تكلفة شرائها جديدة تبلغ حوالى ١٨٠ مليون جنيه يأتى ذلك في إطار تنمية موارد الشركة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل