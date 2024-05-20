نادى كفر صقر الرياضي يستضيف بطولة ألعاب الكايزن

نظم نادى كفر صقر الرياضي، بطولة لرياضة الكايزن «MMI» بالتنسيق مع الاتحاد المصري لرياضة الكايزن، بحضور نائب رئيس الإتحاد المصري للكايزن العقيد النميرى عبدالله، وسمير قنديل المدير التنفيذي للاتحاد، ومصطفى جمعة نائب المدير الفنى، ومديري ومدربي الاندية والهيئات المشاركة

أشاد الدكتور محم عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، وكذلك تهنئة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري على الجهد المبذول فى البطولة، متنميًا دوام التوفيق فيما هو قادم.

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، والدكتور محمد الكردى رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضى بالوزارة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والسيد الشبراوى مدير إدارة الأداء الرياضى بالمديرية.

وفي سياق متصل، نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنشطة وفاعليات أندية السكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، وذلك بعمل جلسات أفلام مع المشاركين لتنمية مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعارف الخاصة بهم بقضايا السكان، وذلك بمركز شباب الشبراوين التابع لإدارة شباب ههيا.

وأوضحت الدكتورة فاطمة رجب منسق السكان بالمديرية، بأن القائمين على تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي تم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما قام بالتدريب اليوم الشيماء محمود المدرب المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة، حيث دارت محاور اليوم عن تنظيم الأسرة والفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل ووسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال الجلسات الرياضية، وهي عبارة عن تنفيذ بعض الأنشطة الرياضيه، وطرح بعض الأسئلة ومناقشتها مع المستفيدين من خلالها.

ويستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وجلسات الافلام بأندية السكان يهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وزواج الأطفال، وتنظيم الاسرة وختان الاناث، وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة اندية السكان.