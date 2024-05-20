مجلس الأمن الروسي: تحقيق شامل لتحديد أسباب وفاة الرئيس الإيراني

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سيكون هناك تحقيق شامل لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي وقت سابق، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكان "رئيسي" ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة مروحية بعد مراسم تدشين السد، لكن المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.

إيران: تعيين علي باقري كني قائما بأعمال وزير الخارجية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي تعيين نائب وزير الخارجية علي باقري كني، قائما بأعمال وزير الخارجية؛ في أعقاب إعلان وفاة الوزير حسين أمير عبد اللهيان، إثر تحطم مروحية كانت تقله مع رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، وأشارت إلى أن باقري قاد المفاوضات الإيرانية في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا النووية وصفقة تبادل السجناء.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في محافظة "أذربيجان الشرقية" بشمال غربي البلاد أمس الأحد وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند انتهاء عمليات البحث عن ضحايا الحادث وبدء عملية نقل الجثامين إلى مدينة "تبريز" عاصمة محافظة "أذربيجان الشرقية".

وفي سياق متصل وصف الرئيس الصيني شي جين بينج وفاة الرئيس الإيراني المأساوية إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كان على متنها مع مسئولين آخرين شمال غرب إيران ب"الخسارة الكبيرة" للشعب الإيراني.

كما أعرب الرئيس الصيني - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن تعازيه للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ولعائلة رئيسي والحكومة والشعب الإيرانيين في وفاة رئيس البلاد.

وقال الرئيس الصيني إن رئيسي عمل منذ توليه منصبه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار إيران وتعزيز التنمية بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز الشراكة الشاملة بين بكين وطهران .

كما أعرب أيضا عن تعازيه في وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الحادث ذاته.

وكان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في تبريز

قال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربایجان الشرقية "حسن حقیقیان" : ستقام مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" ومرافقيه غدا الثلاثاء في مدینة تبريز.

وقال "حسن حقيقيان" في مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الاثنين، إن جثث شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان ینقل حالیا إلى مدینة تبريز، مضيفا: "سيتم نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي".