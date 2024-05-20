محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة للحالات المرضية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية الأولى بالرعاية، وتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة، فضلاً عن توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، للشباب والفتيات استثماراً لطاقاتهم الاستثمار الأمثل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، وياسر عبد الهادي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، ورأفت جورج ممثل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير عام إدارة خدمة المواطنين، وممثلي جمعيات "صلاح الدين، ورسالة، وبوابة معاً للخير، ومؤسسة مصر الخير".

رعاية الحالات المرضية

وجه محافظ الفيوم، خلال اللقاء بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية من الأسر الأولى بالرعاية، وسرعة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لشاب يعاني من آلام بالعمود الفقري، بجانب إجراء الفحص الطبي اللازم لإحدى السيدات التى تعاني من آلام بالعصب السابع مما يؤثر على حاسة السمع لديها، وتوفير العلاج اللازم لأخرى تعانى من كهرباء زائدة بالمخ، كما وجه بسرعة التنسيق بين مديرية الصحة والتأمين الصحي لصرف اللبن الصناعي اللازم لأحد الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة يعاني من ضمور بالمخ وارتجاع صامت، وكذا توفير العلاج الطبيعي لطفل آخر، بجانب توفير جلسات التخاطب لطفل يعاني من تأخر بالكلام، فضلاً عن عمل الصيانة اللازمة لقوقعة أذن لطفلة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

ووجه المحافظ، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات من خلال التمويلات الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، بجانب التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للأسر الأولى بالرعاية.

واستمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل في توفير فرص العمل الملائمة لهم.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، لسرعة معاينة تعدي على الطريق العام بالبناء، بعزبة نزلة بشير التابعة لقرية تلات بمركز الفيوم، والعمل على سرعة إزالتة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه رؤساء مجالس المدن والمراكز كافة، بفحص طلبات المواطنين الراغبين بفتح أكشاك تبعاً للوائح المنظمة لذلك، لبيان إمكانية منحهم التراخيص اللازمة لها، كما أكد على تكثيف أعمال النظافة بشتى المدن والمراكز للظهور بالمظهر اللائق، ورصف وتمهيد الطرق بشتى أنحاء المحافظة تيسيراً على المواطنين في تنقلاتهم، لافتاً إلى أهمية تلقى شكاوى المواطنين من قبل مسئولي مختلف القطاعات والعمل على تقديم الحلول الإيجابية لها.

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