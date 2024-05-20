الدقهلية: إزالة سقف عقار مخالف بالمنصورة

شنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الإثنين؛ حمله مكبرة على كافة المبانى الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ اجراءات سابقة بشأنها .

قاد الحملة أحمد ماهر، والمهندسة مى عبد الرازق، نائبى رئيس حى غرب المنصورة والدكتورة رولا مدحت، وفريق العمل المشكل من المهندسة علياء الوصيف مدير التنظيم، ومسئولى التنظيم بالأدارة الهندسية ، بالمتابعة مع المهندسة إيمان الخولى مدير الأدارة الهندسية.

وتمكنت الحملة من ايقاف الأعمال بالمهد وازالة سقف الدور الخامس العلوى لعقار مخالف بمنطقة مدينة مبارك ، لمخالفة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية .

وأكد أحمد محمد عبدالعظيم رئيس حى غرب المنصورة، بتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات والتعامل معها بشكل فوري في المهد وبمنتهى الحزم؛ لإيقاف تلك الظاهرة ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون.

يأتي فى اطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن متابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات، وبمقدمتها التعديات بالبناء كونه يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة.