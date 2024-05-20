9600 جنيه تعيد سمع «ياسين»

ياسين بدوى حسين طالب فى الصف الثانى الابتدائى يعانى من ضعف سمع شديد منذ الصغر، عندما كان عمره ستة شهور لاحظت الأم أن الطفل لا يسمع كلامها، وتم عرضه على الأطباء المختصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تركيب سماعات طبية له على نفقة التأمين الصحى، ولكن مع مرور الوقت لم يعد قادرا على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها ثلاثة عشر ألف جنيه، والأسرة الفقيرة تعجز عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، الأب عامل أرزقى ولدية ثلاثة أبناء فى التعليم ويحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب 1500 جنيه شهريا.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف معاناة «ياسين».