أشعة المحمول تسبب بقعا بالعين وقصر النظر عند الأطفال

أصبح استخدام الهاتف المحمول خلال السنوات الأخيرة الماضية شيئا مهما وضروريا، فلم تعد هناك قدرة على الاستغناء عن استخدامه، خصوصا بعد ظهور الأنواع الحديثة منه، والتى تمكن الشخص من استخدام شبكات الإنترنت بسهولة من خلاله، حتى أصبح هناك إدمان على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يجعلهم يستخدمونه لساعات طويلة بشكل يومى.

ومع التقدم التكنولوجى، أصبحنا نلتصق بشاشات الهاتف المحمول والحاسوب لساعات متواصلة، ما يؤثر بالسلب على الصحة وخاصة صحة العين، كما أن البعض قد يعانى من الصداع أو ظهور الهالات السوداء حول العينين.

وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الضوء الأزرق الذى يخرج من الهواتف الذكية يمكن أن يؤدى إلى إلحاق الضرر بالعين. وأوصت الدراسة الصادرة عن جامعة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية أن الجزيئات فى شبكة العين تمتص الضوء الأزرق الذى يخرج من الهواتف الذكية وتتسبب فى إنتاج مادة كيميائية سامة والتى تقتل بعد ذلك الخلايا، وأضافت الدراسة أن هذا الضرر الذى يلحق بالأعين ربما يقود إلى ظهور بقع كبيرة فى مجال رؤية العين.

يقول الدكتور فرحات على فرحات يصدر الضوء الأزرق بصورة طبيعية من الشمس، وله فوائد عديدة، منها: تحفيز الذاكرة، وزيادة الانتباه واليقظة، وتحسين المزاج، وتنظيم الإيقاع الطبيعى للنوم، إضافة إلى دوره فى دعم نمو الخلايا البصرية، وخاصة عند الأطفال.

د فرحات على فرحات

وعلى الرغم من أن الهواتف المحمولة تصدر نفس النوع من الأشعة، إلا أن التعرض للضوء الأزرق والأشعة الصادرة عن الأجهزة الكهربائية قد يسبب العديد من الأضرار على البصر ونذكر فيما يأتى أبرز أضرار الهاتف المحمول على العين:

ويتم امتصاص معظم الأشعة الصادرة عن الهواتف المحمولة للشبكية مرورًا بالعدسة والقرنية، ما يسبب ضررًا على خلايا الشبكية ويسبب التنكس البقعى على المدى الطويل، ما يسبب مشكلات خطيرة فى النظر. يعد تقليل قدرة العين على الرؤية بعيدة المدى أو ما يُعرف بقُصر النظر من أبرز أضرار الهاتف المحمول على العين وخاصة عند الأطفال، حيث يكون ضرر الضوء الأزرق أكبر على الأطفال؛ لأن أعينهم تعمل على امتصاص الضوء الأزرق بشكل أكبر.

ويضيف الدكتور فرحات على فرحات يسبب استخدام الهواتف المحمولة لساعات طويلة دون راحة زيادة فرصة كل مما يأتى وحدوث العديد من مشكلات النظر، مثل: الساد، أو الماء الأبيض. ظهور الظفرة فى العين، حدوث سرطان فى الأنسجة البصرية ويقل معدل رمش العيون فى حال استخدام الهواتف المحمولة دون ملاحظة الشخص لذلك، ما يؤدى إلى إجهاد واحمرار العينين، وغباش الرؤية، وحدوث جفاف شديد أو ما يعرف بمتلازمة جفاف العين.

هل يسبب استخدام الهاتف المحمول أضرار أخرى على الجسم؟

إضافة إلى أضرار الهاتف المحمول على العين نتيجة الضوء الأزرق فقد يكون هناك أيضًا ضرر على خلايا الدماغ ينتج عن طاقة التردد الراديوى المستخدمة فى الهواتف المحمولة. وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تثبت تسبب الهواتف المحمولة بسرطان فى الدماغ، إلا أن الحذر واجب فى التخفيف من استخدامها والحرص على اتباع نصائح الوقاية لعدم وجود دراسات طويلة المدى تثبت عكس ذلك.

ومن الأضرار الأخرى التى قد يسببها استخدام الهاتف المحمول ما يأتى:

حدوث ألم وتشنج فى عضلات الظهر والرقبة، صداع ناتج عن إجهاد العين واضطراب النوم، وخاصة فى حال استخدام الهاتف قبل الخلود للنوم.

وينصح الدكتور فرحات على فرحات للتخفيف من أضرار الهاتف المحمول على العين بعد أن غدت الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، أصبح من غير الممكن الاستغناء عن استخدامها، ولكن يمكن التخفيف من أضرار الهاتف المحمول على العين والجسم باتباع النصائح الآتية:

عدم استخدام الهاتف المحمول أو أى جهاز إلكترونى، مثل: أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية بأنواعها لأكثر من 20 دقيقة متواصلة، حيث يُنصح بالقيام بأى نشاط آخر لا يتطلب تركيز العين على أشياء قريبة لمدة 20 ثانية على الأقل واستخدام نظارات الحماية من الضوء الأزرق عند استخدام الهاتف المحمول أو جهاز الحاسوب للتقليل من إرهاق العين الناتج عن الضوء الأزرق، كما أن لهذه النظارات دورا فى التقليل من اضطراب النوم الناتج عن استخدام الهواتف المحمولة ومحاولة إبعاد الهاتف المحمول عنك خلال استخدامه عن طريق استخدام مكبر الصوت للمكالمات وعدم التحدث بالهاتف لفترة طويلة، ويمكنك أيضًا استخدام وضعية منفذ الصوت اللايدوى لإجراء المكالمات دون استخدام الهاتف عن قرب والحرص على إلزام الأطفال بفترة معينة خلال اليوم لاستخدام الهواتف والأجهزة الذكية، وتشجيعهم على الخروج من المنزل وممارسة النشاطات البدنية مع أقرانهم ويُنصح بالتقليل من سطوع إضاءة الهواتف المحمولة، والحفاظ على مسافة مناسبة خلال استخدام قطرات العيون المرطبة بعد استشارة الطبيب فى حال المعاناة من احمرار وجفاف العيون، والحرص على مراجعة طبيب العيون بشكل دورى لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة نظرك.

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