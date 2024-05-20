وزير الشباب يبحث مستجدات وترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الـ 43

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا؛ لبحث آخر مستجدات وترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، خلال الفترة من (١٧-٢٣) أغسطس القادم، وبحضور مجموعة العمل التنفيذية بالوزارة والوزارات الأخري والجهات المعنية،



أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح المؤتمر، مشيراً إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لإخراج هذا الحدث العالمي في أبهى صورة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيساهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر ناجحاً على جميع الأصعدة، وأن يترك بصمة إيجابية في تاريخ الحركة الكشفية العالمية، نظراً لتضافر جميع الجهات المعنية والعمل على قدم وساق لضمان استضافة مصر للمؤتمر بأفضل صورة ممكنة.



ويعد المؤتمر الكشفى العالمى هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، ويتم من خلاله وضع السياسات التى تنظم العمل الكشفى العالمى ووضع وتعديل اللوائح المنظمة له، وكذا انتخاب مجلس الإدارة واللجان المساعدة والدولة التى تستضيف المؤتمر فى دورته المقبلة.



