وزارة العمل تجري مقابلات شخصية لراغبي الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية ببني سويف

بالتعاون مع WFP ..

نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن التطريز والمشغولات اليدوية ، والتفصيل والخياطة ، للشباب الراغبين فى التدريب من أبناء المحافظة ، حتى إستكمال العدد المطلوب فى كل دورة تدريبية ، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة.



ومن المقرر البدء في تنفيذ التدريب بداية شهر يونيو المقبل بمركز التدريب المهني شرق النيل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية على المهن التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج التدريب.



وقال أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحقيق هذا الهدف.



وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها ، وأن التدريب يجرى وفقاً لنظام الساعات المعتمدة وأحدث أساليب التدريب العالمية.



وحضر المقابلات احمد معوض وكيل المديرية ، وعامر هاشم مدير إدارة بحوث العمالة.