لتنمية الثروة الحيوانية.. اطلاق قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بالوادي الجديد

في إطار مبادرة "حياة كريمة" وبناءً على توجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، نظمت شعبة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز بحوث الصحراء، قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

هدفت القافلة إلى:

إعداد خريطة للأمراض الحيوانية والداجنة في المنطقة.

تشخيص الأمراض باستخدام التقنيات الحديثة.

مقاومة الأمراض وتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية.

أشرف على القافلة:

الدكتورة وفاء عثمان، رئيسة البرنامج البحثي.

الدكتور إسلام وصيف، نائب رئيس البرنامج.

الدكتور أحمد عبد المقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني.

أعمال القافلة:

فحص ٧٠٠ حيوان من الأبقار وعجول الجاموس.

علاج ٧٠٠ حيوان من مختلف الأمراض، بما في ذلك: الطفيليات الخارجية. الهزال وضعف العام. الأمراض الباطنية. الأمراض التناسلية. أمراض الدم. الأمراض التنفسية.

أخذ عينات دم ومسحات تنفسية لدراسة الأسباب المرضية.

تقديم التوعية الصحية للمربين حول: الوقاية من الأمراض. أهمية التطعيمات الأساسية للقطعان.



تأتي هذه القافلة في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنمية الثروة الحيوانية والدواجن في البيئات الصحراوية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

نتائج القافلة: