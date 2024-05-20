باحثة: مصر تركز جهودها على العودة إلى مائدة المفاوضات لوقف حرب غزة

أكدت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الجهود المصرية المبذولة بشأن القضية الفلسطينية ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة، ولا تزال تبذل جهودا كبيرة لإعادة أطراف الصراع في غزة إلى مائدة المفاوضات خصوصًا بعد فشل الجولة الأخيرة ومغادرة الوفود.

وأوضحت “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك محاولات من قبل مصر للبدء مرة أخرى في المفاوضات، مشددة على أن هناك تحركات على مستويات أخرى لعقد هدنة إنسانية والعودة للمفاوضات.

وتابع: “كان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان كان في زيارة إلى السعودية ومن ثم بعدها توجه لزيارة إلى إسرائيل والهدف هو دفع إسرائيل للعودة إلى مائدة المفاوضات أو البحث عن حلول أخرى مع الشركاء الإقليميين”، مؤكدة أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية اليوم هو من أجل التركيز على العودة إلى مائدة المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنَّ الاتصالات بين الجانب المصري وفرنسا وبريطانيا على مستوى وزراء الخارجية، يأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة والتي لا تتوقف من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

الجهود المصرية في سباق مع الزمن لإكمال اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار

وتابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «الجهود المصرية في سباق مع الزمن لإكمال اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار أمام سباق إسرائيلي نحو تفجير الأوضاع، وهدف الجهود المصرية هو لفت انتباه العالم نحو خطورة العدوان الإسرائيلي».

معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وأوضح أنَّ العدوان الإسرائيلي وإصراره نحو التوسع واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني من شأنه أن يقوض كل الجهود لوقف إطلاق النار خاصة وأنها كانت أوشكت على الاكتمال وهو ما شاهدناه من موافقة المقاومة الفلسطينية على مقترح الولايات المتحدة بشأن الهدنة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".