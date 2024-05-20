محافظ الشرقية: تقديم خدمات متميزة لذوي الهمم إيمانًا بأهمية دعمهم ودمجهم بالمجتمع 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوي الهمم على مدار العام ايماناً بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع، وذلك فور اعلان الرئيس "ال" عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، لإعداد مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

وفي السياق ذاته، نظمت لجنة ذوى الهمم بديوان عام محافظة الشرقية زيارة لعدد (20) طالبًا وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية، لمتحف تل بسطا بالزقازيق.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا ربيع، مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام، أن لجنة ذوى الهمم قامت بالتنسيق مع متحف تل بسطا بالزقازيق وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، لتنظيم زيارة لعدد (20) طالب وطالبة من مدرسة شيبة للتربية الفكرية، اليوم للمنطقة الأثرية بتل بسطا وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، لافتة إلى أن الزيارة تضمنت ورش تلوين ورسم وكتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة وجولة إرشادية بالمنطقة الأثرية قاعة العرض المتحفي، برفقة أحد المرشدين بالمتحف.

وذلك بحضور الدكتورة آمال أحمد مصطفى، أستاذ متفرغ بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، ورئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل ذوى الإعاقة بالزقازيق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أهمية تضافر جهود جميع المحافظات فى التعامل مع قضية الأطفال المعرضة للخطر وتوفير البيئة المناسبة لهم ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وثقافيًا وحمايتهم من الاستغلال والأعمال المخالفة للقانون، مشيرًا إلى ضرورة عقد الاجتماعات وورش العمل والتي تهدف إلي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم.

ومن جانبها أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، مشاركة الوحدة وعدد من الوحدات الفرعية في ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك بمحافظة بورسعيد علي مدار ٣ أيام في الفترة من ١٤ حتى ١٦ مايو الجاري، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال ورشة العمل تم توضيح بعض التعريفات المهمة (الهجرة - تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والفرق بينهم - طالب اللجوء- مسارات الهجرة) وكذلك التعريف بالنظام الوطني لحماية الأطفال المعرضة للخطر والجهات المعنية بتطبيقه مشيرة إلي أهمية دور ومهام المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية ودورهم في خلق أطفال تسهم فى بناء وتنمية المجتمع.

وتناولت الورشة الأطر القانونية والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة في هذا الشأن ومنها القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وتوضيح آلية الإحالة الوطنية لحماية ضحايا الإتجار بالبشر كما تم التعرف على الخطوات الإجرائية للتدخل مع الأطفال المعرضين للخطر وإدارة الحالة خاصة المعرضين للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفي ختام الورشة التدريبية أشاد الحضور بدور محافظة الشرقية ومشاركتها المتميزة وكذلك تسليم شهادات تقدير للمشاركين في التدريب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات وعقد الاجتماعات والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وفي هذا الإطار أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام الشرقية، قيام الوحدة بعقد اجتماع لجنة حماية الطفل بحضور ممثلين عن مديريات (الأوقاف - المنطقة الأزهرية - التضامن الإجتماعي - الصحة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة)، وذلك لمناقشة البلاغات الواردة على خط النجدة الطفل كذلك البلاغات المرصودة من كل جهات الرصد وأهمها النيابة العامة والشرطة ومواقع التواصل الإجتماعي والوقوف على البيان التحليلي لبلاغات العام السابق 2023، ومناقشة أهم الإساءات التي يتعرض لها الطفل بمراكز ومدن المحافظة وكذلك بلاغات عام 2024 الحالي والوقوف علي كافة الإساءات المستجدة على المجتمع وإيجاد حلول عاجله للقضاء عليها ومنها الإساءات الجسدية والجنسية والتفكك الأسري واستغلال الأطفال في الجرائم والافعال المخالفة للقانون.

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام أنه خلال الإجتماع تم الإتفاق على الآتي:

التعاون والتنسيق لعمل مقترحات وتصورات قابلة للتنفيذ من خلال عمل خطط لتحقيق الدعم الفعلي للحالات الواردة بالبلاغات وخطط وقائية واستباقية للتوعية بأشكال الإساءات التي يتعرض لها الطفل وكيفية التعامل معها و حمايته من التعرض للخطر كذلك التعريف بطبيعة عمل بلجان ووحدات حماية الطفل .

إعداد تصورات لخطط مستقبلية وإدارجها ضمن البرامج الخاصة بكل مديرية مثل برامج الوعظ والإرشاد بمديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والأنشطة والفعاليات الصيفية بمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم وإدارج تلك التوصيات ضمن خطة الرائدات الريفيات بمديرية التضامن الاجتماعى وبرامج التثقيف الصحى والقوافل الطبية بمديرية الصحة ووضعهم في حيز التنفيذ لمواجهة كل الأخطار التي يتعرض لها الطفل والعمل على كل ما يحقق المصلحة الفضلى له وتحقيق دعائم تماسك وترابط الأسرة المصرية.