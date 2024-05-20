‎6 لاعبين خارج صفوف برشلونة بنهاية الموسم

أستقر مجلس إدارة نادي برشلونة علي رحيل العديد من الاعبين في صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، وذلك ضمن خطة خوان لابورتا رئيس النادي لتدعيم الفريق في بداية الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سداسي الفريق الكتالوني "كانسيلو وجواو فيليكس ورونالد أراوخو وألونسو ورافينيا وفيتور روكي"، قد يكون هذا هو موسهم الأخير مع البلوجرانا.

جدير بالذكر أن فريق الكرة الاول بنادي برشلونة على ضيفه رايو فاليكانو (3-0)، مساء اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك، في إطار الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

أهداف المباراة..

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف مبكر، سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف بيدري هدفين، في الدقيقتين 72 و75.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 82 نقطة، ليضمن تواجده في المركز الثاني، ويتأهل إلى كأس السوبر الإسباني.

أما فاليكانو فتجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز السادس عشر.