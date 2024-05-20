تداول 146 ألف طن بضائع علي متن 49 سفينة بميناء الإسكندرية

أعلنت الهيئه العامه لميناء الاسكندريه عن انتظام حركة الملاحة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 39 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 37 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 1897 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1080 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 817 حاوية بما يشكل 43% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره .

كما أعلنت الهيئة العامة للميناء عن افتتاح مشروع جديد ضمن المشروعات الهامة والاستراتيجية التى تعمل عليها ميناء الإسكندرية وذلك وفقا لخطة القيادة وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وذلك بإحكام السيطرة على عمليات نقل وتداول وتخزين البضائع الخطرة والملوثة للبيئة فقد قامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، وجاء افتتاح المشروع برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة بإفتتاح وبدء تشغيل ساحة الخطر بميناء الإسكندرية والتي ستقوم على تشغيلها شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية على مساحة إجمالية تصل إلى 28.7 ألف م2 .

ويأتي إفتتاح هذا المشروع في ظل تأكيد وزارة النقل على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة أطراف المجتمع المينائي والشركاء من الجهات العامة والخاصة حرصاُ على الإرتقاء بالمنظومة التشغيلية للبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمحافظة على كافة الإجراءات المرتبطة بأمن وسلامة الميناء سواء من ناحية الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات أو المحافظة على البيئة وإجراءات الحماية المدنية .

يذكر أنه في ظل التزايد المستمر في معدلات تداول البضائع المختلفة ومن بينها البضائع الخطر فقد كان من الضروري تجهيز الساحات اللازمة لإستقبالها بما يحقق التأمين اللازم وكافة عناصر السلامة وحماية البيئة حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع.