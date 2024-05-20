خامنئي يقدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعرب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، عن تعازيه في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله في "أذربيجان الشرقية".

كما أعلن خامنئي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، اليوم الاثنين، الحداد العام لمدة خمسة أيام، معربا عن حزنه الشديد لوفاة رئيسي والوفد المرافق له في الحادث.

وقدم خامنئي تعازيه للأمة الإيرانية ووافق على تولي نائب الرئيس محمد مخبر منصب الرئيس المؤقت والتعاون مع رئيسي البرلمان الإيراني والسلطة القضائية لتمهيد الطريق أمام انتخاب رئيس جديد خلال الخمسين يوما القادمة.

من جانبه .. أعرب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عن تعازيه في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما شمال غرب البلاد.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند قد أعلن قبل وقت قصير انتهاء عمليات البحث عن ضحايا حادث تحطم المروحية وبدء عملية نقل جثامين الضحايا إلى مدينة "تبريز" عاصمة محافظة "أذربيجان الشرقية".

مجلس الوزراء الإيراني: سيتم إدارة شؤون البلاد بالشكل الأمثل بعد وفاة رئيسي

أعرب مجلس الوزراء الإيراني اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية كانوا على متنها.

وطمأنت الحكومة الإيرانية، المواطنين - في بيان نشرته قناة (برس تي في) الإيرانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه سيتم إدارة شؤون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل.

وكان رجال الإنقاذ قد عثروا في وقت سابق اليوم على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشم وبعض المسؤولين الآخرين.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية عقد اجتماع عاجل اليوم في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية كانا على متنها.

وأشارت قناة (برس تي في) الإيرانية، إلى أن الاجتماع سيعقد برئاسة نائب الرئيس محمد مخبر.

وزير خارجية الهند يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني ويعزي في وفاة رئيسي

أعرب وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار، اليوم الإثنين ، عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

وقال الوزير الهندي - في منشور على منصة "إكس" أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه شعر بصدمة كبيرة عند سماع نبأ وفاة المسئولين الإيرانيين في حادث تحطم المروحية، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني في هذا الوقت المأساوي.

وكان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب البلاد..

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.