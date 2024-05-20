ضبط 8 أطنان مواد غذائية وعصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية، وعبدالرؤوف المغربي مراقب عام أغذية المديرية، وزكريا سرور نائب مراقب عام أغذية المديرية، حملة مكبرة ومكثفة بمشاركة مصطفى قدري مراقب أول أغذية بإدارة المنشأة الصحية ومصطفى الهواري مفتش أغذية بالإدارة، بإشراف الدكتور أحمد النس مدير الإدارة الصحية بالمنشآت ومباحث التموين بسوهاج.

يأتي ذلك استمراراً لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج والحملات المتواصلة على جميع مراكز المحافظة واستكمالا للحملات الرقابية لمراقبة الأغذية بالمديرية.

وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتعليمات الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتحت إشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد النس أن الحملة التي استهدفت مخازن السلع الغذائية أسفرت عن ضبط مايقرب من 3.5 طن من الأغذية المختلفة والملح والمخللات والأطعمة الفاسدة ومجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها.

وتمكنت الحملة من ضبط مايقرب من 4500 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الملونة (لوليتا) مجهولة المصدر والمغشوشة والمتغيرة في الخواص الطبيعية وغير مدون عليها أي بيانات قبل طرحها للجمهور والتي تمثل خطرًا على صحة المواطن.

وأضاف مدير الإدارة الصحية بالمنشأة أنه تم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم إرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ومن جانبه أوضح دكتور أحمد محروس وكيل الوزارة أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن السوهاجي خط أحمر مضيفًا أن تلك الحملات تأتي تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وجاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.