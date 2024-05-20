محافظ الشرقية: مستعدين لتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع على المواطنين

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالسيد كينج يونج ممثل الشركة الاستشارية الكورية (SEJIN)، و معتز زكريا ممثل شركة رحيل للاستشارات الهندسية، والوفد المرافق لهما، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعبد الرحمن بدوى رئيس لجنة التنمية المستدامة بوزارة التنمية المحلية، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وخالد عبد المجيد مدير إدارة النظافة بالديوان العام، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والشركات الاستشارية في مجال مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات الصلبة.

أكد محافظ الشرقية، عمق العلاقات الثنائية والتي تجمع الحكومتين المصرية والكورية مما كان لها عظيم الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا تقديم كافة سُبل الدعم للشركات العاملة على أرض المحافظة والأخرى الجادة في تحقيق وتنفيذ استثمار يرتقي بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب ممثل شركة (SEJIN) الكورية عن شكره وتقديره لإستقبال محافظ الشرقية له وتطلعه للتعاون المثمر مع المحافظة وتنفيذ وتمويل مشروع قومي استراتيجي بقيمة ٣٠ مليون دولار، وتم الإنتهاء من معاينة وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء محطة توليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من المدفن الصحي بالخطارة، حيث تم الإنتهاء من عمل جسات بعمق 10 أمتار في أماكن متفرقة بالمدفن الصحي وإنشاء شبكة المواسير اللازمة لاختبار كمية الغاز المتولدة من النفايات تمهيداً لتنفيذ المشروع على أرض المحافظة.

كما قام ممثل شركة رحيل للاستشارات الهندسية باستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات بدء تنفيذ المشروع والذي من شأنه تحويل قطاع المخلفات الصلبة من قطاع خدمي مستهلك يمثل عبئا علي الدولة الي قطاع منتج يضخ للدولة استثمارات ذات عوائد مالية بتوطين صناعة جديدة لأول مرة في مصر والشرق الاوسط بتكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة وتمويل كامل من شركة سيجين الكورية والشريك المصري شركة رحيل وذلك لتوليد الكهرباء من غاز الميثان المتولد من خلايا المدفن الصحي بهدف تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال صناعة تدوير المخلفات الصلبة.

وتطرق اللقاء إلى توجيه الشكر للجهاز التنفيذي لمحافظة الشرقية لتعاونهم المثمر والبناء في إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وتذليل كافة العقبات أمام الوفد فضلا عن الاستعداد الجيد لتنفيذه على أرض المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن وزارة التنمية المحلية قامت بتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات حيوية تساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية أن المحافظة على استعداد كامل لتنفيذ أي مشروعات تنموية وخدمية ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتساهم في إحداث التنمية المستدامة، قائلًا نرحب بالمزيد من الاستثمارات الجادة في كافة القطاعات بما يعود على تحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، مشيداً بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه مشتول السوق وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، لافتاً إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الإعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي.

جدير بالذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.