وكيل تعليم الإسكندرية يتابع سير اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين الموافق 20 مايو، بمتابعة لجنة الامتحان بمدرسة الخنساء الإعدادية بنات بإدارة شرق، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة ، وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية والتزام الطلاب والمعلمين بالتعليمات الصادرة بشأن الامتحانات، ووضع دليل اللجان وجدول الامتحانات في مكان واضح، وكذلك هدوء اللجان والتزام مراقبي الأدوار بمهامهم وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

متابعة سير العملية الامتحانية

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة سير العملية الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 والتي بدأت السبت الماضي وتنتهي الخميس المقبل الموافق 23 من مايو الجاري.

لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات

والتقى مدير المديرية، مع بعض أولياء الأمور أمام اللجنة وطمأنهم وأوضح أنه لم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف عمليات الإدارات بشأن امتحانات اليوم.

متابعة مجموعات الدعم المدرسية

وفي ضوء تفعيل ومتابعة مجموعات الدعم المدرسية وفقًا للقرار الوزاري 28 لعام 2023 في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم عصر اليوم السبت الموافق 18 من مايو بمتابعة مجموعات الدعم المدرسية بمدرسة الشهيد خالد كمال عثمان بإدارة شرق والإقبال الكثيف بطريقة غير مسبوقة في مجموعة مادة الفيزياء للدكتور كيرلس القس، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة ونسيم جورج منسق عام المدارس الكنائسية.

وأوضح مدير المديرية في كلمته للطلاب أن مجم عات الدعم توفر لهم بيئةً تعليمية آمنة بجودة أفضل ومعلمين متميزين مشددًا على بذل الجهد وتنظيم الوقت والاستذكار الجيد مؤكدًا على مكافآت مالية متميزة للأوائل، وأشاد بإقبال الطلاب والأداء المتميز للمعلم باستخدام تقنيات حديثة وشاشات عرض وتفاعل أبنائنا الطلاب، وكذلك الدور المتميز لفريق الإشراف والتنظيم من أمن الإدارة والاتصال السياسي والعلاقات العامة والتوجيه المالي والإداري ، وقدَّم مدير المديرية درع التميز للمعلم.

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