ضبط ثلاثة أطنان ونصف أغذية فاسدة بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وعبدالرؤوف المغربي مراقب عام أغذية المديرية، وزكريا سرور نائب مراقب عام أغذية المديرية، حملة مكبرة ومكثفة بمشاركة مصطفى قدري مراقب أول أغذية المنشأة والسيد مصطفى الهواري مفتش أغذية المنشأة، وذلك بالتعاون مع د.أحمد النس مدير الإدارة الصحية بالمنشآت ومباحث التموين بسوهاج.

وأسفرت تلك الحملة والتي تم من خلالها المرور على مخازن السلع الغذائية الأساسية بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج عن ضبط ما يقرب من 3.5 طن من الأغذية المختلفة والملح والمخللات الأطعمة الفاسدة ومجهولة المصدر والمغشوشة والتي قد سبق ورود تحاليل سابقة بغشها.

وتمكنت الحملة من ضبط مايقرب من 4500 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات الملونة (لوليتا) مجهولة المصدر والمغشوشة والمتغيرة في الخواص الطبيعية وغير مدون عليها اي بيانات قبل طرحها للجمهور والتي تمثل خطراً على صحة المواطن، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم ارسال المحاضر الى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها

ومن جانبه أوضح دكتور أحمد محروس وكيل الوزارة أن حملات مراقبة الأغذية مستمرة على جميع مراكز المحافظة لضبط المخالفين وأن صحة المواطن السوهاجي خط أحمر.

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وجاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.