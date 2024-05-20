يحل فريق الاتحاد السكندري، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق زد مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة زد والاتحاد السكندري في الدوري المصري

المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

وتبث أحداث المباراة بين نادي زد والاتحاد السكندري عبر مجموعة قنوات on Time sports 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب زد والاتحاد السكندري

يخوض فريق زد هذا اللقاء وهو محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في مثلهما، وتعرض للهزيمة في 4 مواجهات.

بينما يتواجد الاتحاد السكندري، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 35 نقطة، حصدهم من الفوز في 9 جولات والتعادل في 8 والخسارة في 6 مواجهات.