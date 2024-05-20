إيركايرو تشارك بوفد رفيع المستوي في فاعليات المنتدى السياحة الأفريقي بشرم الشيخ
يشارك الطيار أحمد شنن رئيس شركة إيركايرو الذراع الإقتصادي لوزارة الطيران المدني وإحدى كبريات شركات الطيران منخفضة التكاليف بمنقطة الشرق الأوسط على رأس وفد يضم صلاح قدرى المدير العام التجارى و مساعد المدير العامفى فاعليات المنتدى السياحة الافريقى "Egypt Africa Tourism Forum " المقام بمركز المؤتمرات الدولى بمدينة شرم الشيخ بجمهرية مصر العربية فى الفترة من 20 الى 21 مايو 2024 .
يشارك فى المعرض نخبة كبيرة من الدول و الهيئات و القادة و الصناع والمتعاملين فى المجال السياحى
و يقام الحدث بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير السياحة المصرى و لفيف من وزراء السياحة وخبراء السياحة العالمية ومنظمى الرحلات الدولية لاكتر من 20 دولة إقليمية و اسياوية و اوروبية بإجمالى عدد المدعويين فى حدود 2000 مدعو لتنشيط السياحة الافريقية.