محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش كفر الزيات ومحور النعناعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل على تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال متابعته صباح اليوم الموقف التنفيذي لكورنيش كفر الزيات ومحور النعناعية، بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات .

بدأت الجوله بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية بكورنيش كفر الزيات والذي كان يعاني من الإهمال وقررت المحافظة تطويره، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ترفيهية جديدة للأهالي في الأعياد والمناسبات العامة.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن كورنيش كفر الزيات، يعد واحدًا من أهم المناطق التي تعد متنفسًا حضاريًا حقيقيًا للمواطنين، ومن خلاله تستطيع العائلات والأسر من قضاء الإجازة وشم هواء نظيف ومناظر جمالية وسط أجواء حضارية وخدمات مقدمة للمواطنين متميزة

وتتضمن أعمال التطوير في المرحلة الثانية للكورنيش تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

أعمال طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات

وتابع أعمال طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ،وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء محور النعناعية بكفر الزيات، هدفه تخفيف الضغط على طرق مدينة كفر الزيات الداخلية، وان يكون مخصص أكثر لسيارات النقل الثقيل.