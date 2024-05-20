بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية لمدينة الفرافرة بـ "مبادرة حياة كريمة"

قام فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن بتنظيم قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذا لبرنامج إعداد خريطة للأمراض الحيوانية والداجنة وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة ومقاومتها لتحقيق التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة وفاء عثمان، والدكتور إسلام وصيف نائبا للبرنامج.

تحسين الحالة الصحية للحيوانات

أوضح عبد المقصود أن الشعبة تقوم بالعديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إضافة إلى تشخيص الأمراض الوافدة في المناطق الصحراوية والحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

هذا وقد اضافت رئيس البرنامج البحثى أن البرنامج يهدف إلى عمل مسح كامل لمسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية المنتشرة بالقطعان الحيوانية بالمناطق الصحراوية وعلاجها إضافة إلى عمل خرائط وبائية.

وقد قام الفريق بفحص القطعان الحيوانية اكلينيكيا من الأبقار وعجول الجاموس وقد تم علاج عدد ٧٠٠ حالة طفيليات خارجية و٥٥ حالة هزال وضعف عام و٤٩ حالة امراض باطنة و ٢٨ حالة امراض تناسلية و١٢٠ حالات أمراض طفيليات دم و٤٥ حالة أمراض تنفسية هذا وقد تم أخذ عينات دم ومسحات تنفسية لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية الإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الأمراض وأهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية بإدارة الطب البيطري بالفرافرة.

حياة كريمة

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالبيئات الصحراوية و بتوجيهات من الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، وتكليف الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني.