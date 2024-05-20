تداول أسئلة وإجابات امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بقنا

نشر روادمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتليجرام”، نموذج امتحان مادة الهندسة وإجاباتها، زاعمين أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا، وتم تداولها عقب دقائق من بدء الامتحان على جروبات الغش.

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن المديرية لم تتلقىَ أي شكاوى، أو بلاغات لتسريب الامتحان والانتشار إذا كان بعد بدء الامتحان يسمى تداول، وسوف يتم الفحص للتأكد إذا كان امتحان الهندسة المتداول لمحافظة قنا أم لأ.

يشار إلى أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أجرى جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ووفاء محمد رشاد مدير عام إدارة قنا.

جولة محافظ قنا:

تفقد اللواء أشرف الداودي، لجنة مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات، التي تضم 17 لجنة فرعية بإجمالي 300 طالبة، كما تفقد لجنة مدرسة التحرير الإعدادية بنين والتي تضم 9 لجان فرعية بإجمالي 174 طالبًا، واطمأن على مدى الانضباط والنظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات كافة والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.