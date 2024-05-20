أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. والكيلو بـ 82 جنيهًا

ننشر أسعار الدواجن والبيض بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة اليوم الإثنين 20 مايو 2024، حيث سجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق تسليم أرض المزرعة مستويات 80 و82 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 90 إلي 92 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و 110 جنيهات للكيلو.

و سعر الدواجن البيضاء ما بين 90 و 91 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 78 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 93 و 94 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 90 و 91 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 118 و 119 جنيها.

و البلدي 124 و 125 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و 33 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 8.5 و 9.5 جنيه.

ر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 85 جنيها للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 95 إلى 100 جنيه.

سعر الكبد والقوانص 110 جنيه.

كيلو الهياكل بـ 60 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سع سعر الكتكوت اليوم

تراجع سعر الكتكوت اليوم على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 24 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 27 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجّل 18 جنيهًا.

سعر كتكوت بلدي 9 جنيهات.

سعر كتكوت رزي 18 جنيهًا.

ويسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 95 و97 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ في الأسواق للمستهلكين حوالي 90 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 89 جنيها وقد يصل الي 95 جنيها في مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

في ذات السياق استقرت أسعار البيض في السوق المصري لتسجل أدني مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدي .