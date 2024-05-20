طقس ملتهب بالإسكندرية.. والصحة تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس

نشاطا ملحوظا بميناء الاسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر، وتسجل درجات الحرارة العظمى منها 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، مع رياح معتدلة بلغت سرعتها 24 كم/الساعة.

الارصاد الجوية

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم الاثنين، طقس مرتفع الحرارة على مدار اليوم بمحافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع رياح هادئة ومعتدلة وهدوء في أمواج البحر الأبيض المتوسط.

وزارة الصحة

من جانب اخر وجهت وزارة الصحة والاسكان عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناتجة عن موجة ارتفاع درجات الحرارة، والرياح المحملة بالأتربة التي تتعرض لها خلال الأيام المقبلة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون.

تابع عبد الغفار، أن غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، مع الاستعانة بالمراوح والمبردات، وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن.

ونصح عبد الغفار، المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحًا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

وأكد عبد الغفار، ضرورة التوجه على الفور لأقرب مستشفى حال الشعور بأعراض الإجهاد الحراري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موضحًا أن أعراض الإجهاد الحراري تتضمن (الصداع، والدوخة والتشنجات في القدمين واليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وسرعة النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والعطش الشديد وفقدان الوعي).

نشاط الميناء

وفى سياق متصل إنتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 39 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 37 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 1897 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1080 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 817 حاوية بما يشكل 43% تقريبا في تقارب ملحوظ بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره