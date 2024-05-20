زيادة ضخ المياه في أوقات الذروة بمحافظات قناة السويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، متابعة انتظام سير العمل بجميع محطات مياه الشرب " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع استمرار زيادة ضغط كميات مياه الشرب المنتجة من المحطات في أوقات الذروة، بسبب زيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو، بالإضافة الي استمرار تكثيف أعمال ملس وتطهير لشبكات الصرف الصحي، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال رئيس الشركة، إنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك مياه الشرب وخاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات حرارة الجو، حيث تم وضع خطة ومراجعة شاملة للمناطق الساخنة التي تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع تكثيف أعمال التطهير لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، حتى تستوعب أي زيادة، مع متابعة فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع الأعطال المفاجئة علي مدار الساعة.

ولفت اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن حملة الملس والتطهير لخطوط وشبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل جميع المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب الزيادة ومنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، خاصة في فصل الصيف.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور المستمر والمتابعة على جميع محطات وشبكات مياه الشرب وخطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية ومستمرة، بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الشرب لجميع المنازل.

استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا على السعى الدائم والعمل المتواصل من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والعمل على تذليل كافة المعوقات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.