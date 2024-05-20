أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20-5-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، بقيمة 20 جنيهًا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليبلغ جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، نحو 3180 جنيهًا، وذلك على خلفية صعود السعر العالمي للذهب فوق 2415 دولارًا بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3634 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3180 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2726 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2120 جنيهًا.

الجنيه الذهب 25440 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الإثنين، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ينفذ أول خفض لمعدلات الفائدة قريبًا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عامًا.

تحركات الأسعار:

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 2448.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة 65 بالمئة لخفض معدلات الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر.

وظل مؤشر الدولار ضعيفًا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عامًا.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة: "رخص الفضة نسبيًا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين".

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.05 دولار.