موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي الليلة

يستعد فريق يوفنتوس، لمهمة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي نظيره فريق بولونيا، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي «الكالتشيو» للموسم الحالي 2023- 2024، والتي يحتضنها ملعب استاد ريناتو دالارا.

مباراة اليوم والتي يخوضها بولونيا ضد يوفنتوس بكل قوة ستكون حافلة بالإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز من أجل حسم المقعد الثالث.

يوفنتوس ضد بولونيا

ويمتلك كلا الفريقين نفس العدد من النقاط وهو 67 نقطة ويتواجد بولونيا في المركز الثالث بفارق الأهداف ويحل يوفنتوس خلفه مباشرة.

يوفنتوس بدوره يسعى بقوة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والإنقضاض على المركز الثالث الذي يحتله بولونيا بفارق الأهداف.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس ونظيره بولونيا، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي الممتاز عليAD SPORTS Premium

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإيطالي

يوجد فريق يوفنتوس في المركز الرابع بترتيب الدوري الإيطالي وفي جعبته 67 نقطة، حيث ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق بولونيا المركز الثالث بترتيب الدوري الإبطال برصيد 67 نقطة، حيث ضمن أيضًا التأهل إلى دوري الأبطال.