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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بعد افتتاحه.. إقبال كبير على معرض الزهور بالمتحف الزراعي (صور)

معرض الزهور
معرض الزهور

يشهد معرض الزهور توافدًا كبيرًا من قبل المهتمين بالزهور والتزهير من المصريين والاجانب، ويقام المعرض بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور الساعة التاسعة صباحًا، وتبلغ تذكرة الدخول 10جنيهات للفرد، و25جنيها للسيارة.

 معرض زهور الربيع 

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح معرض زهور الربيع الذي يقام بالمتحف الزراعي بالدقي، في دورته ال ٩١ تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتستمر فعالياته لمدة شهر كامل.

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وشهد المعرض في الساعات الاولى من صباح اليوم اقبالا كثيفا من الجمهور والمواطنين، المهتمين بنباتات الزينة وزهور القطف، والذين أبدوا اعجباهم بالمعرض وتنظيمه، والمعروضات والمنتجات التي تقدمها الشركات العارضة.

ويشارك في معرض هذا العام مايزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة. 

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نباتات الزينة

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 91 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

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