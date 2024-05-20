البصل المصري يهبط إلى 5 جنيهات.. فائض الإنتاج يُغرق الأسواق

شهدت أسعار البصل في الأسواق تراجعا كبير مقارنة بالأسعار الفترة الماضية، ويرجع ذلك زيادة مساحات زراعة البصل بعد ارتفاع أسعاره الموسم الماضي، والإنتاج المحلي للبصل يفوق بكثير الطلب المحلي والعالمي، حيث وصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 5 جنيهات، بينما لا يزيد سعره في الحقل عن 3 جنيهات.

خسارة كبيرة للمزارعين

يتوقع المزارعون خسائر كبيرة بسبب انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج، وتبلغ مساحة زراعة البصل هذا الموسم أكثر من 300 ألف فدان، ويبلغ متوسط ​​الإنتاجية 18 طنًا للفدان الواحد، ومصر هي رابع أكبر منتج للبصل في العالم.

ومن جانبه، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان انخفاض سعر البصل كان شى متوقع ولقد ذكرنا ذلك بالتفصيل عندما كان سعر كيلو البصل 50 جنيه وقلنا حرفيا ان البصل سيصل للمستهلكين ب5 جنيه بداية من نصف ابريل، لافتا ان معظم المتابعين استغربوا تصريحنا حين ذاك.

وأضاف عبدالرحمن ان السبب الحقيقي وراء انهيار سعر البصل حاليا هو كثرة المعروض بالسوق المحلي لزيادة مساحات زراعة البصل حيث تهافت المزارعين علي زراعته بعد إرتفاع اسعاره الموسم الماضي لاسعار قياسبه

ورغم فتح باب التصدير فإن الانتاج المحلي أكثر بكثير من المطلوب محليا وعالميا خاصة بعد استئناف الهند اكبر منتجي البصل عالميا تصدير البصل بعد توقف صادرتها من البصل قرابة 5اشهر من وقف تصدير البصل

وأشار أبوصدام إن مساحات زراعة البصل هذا الموسم تتعدى الـ 300 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 18 طنا للفدان الواحد بانتاج كلي يزيد على 3.5 مليون طن هذا الموسم، حيث تتربع مصر على المركز الرابع عالميا من إنتاج البصل.

فتح باب التصدير

وأكد عبدالرحمن أن أسعار البصل انخفضت لادني مستوياتها رغم فتح باب التصدير، فان أسعار البصل وصلت لـ5 جنيهات للكيلو للمستهلك فيما لا يزيد سعره عن 3 جنيهات في الحقل متوقعا خسائر كبيره للمزارعين بعد الانخفاض الكبير لاقل من سعر التكلفه، وذلك لزيادة مساحات زراعة البصل واعتدال المناخ محليا وعالميا مما أدى لزيادة الانتاج بخلاف الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن نقيب الفلاحين دخل مع الإعلامي أحمد موسى في تحدٍ على الهواء بشأن تراجع أسعار البصل في شهر أبريل إلى 5 جنيهات وسط ذهول واندهاش الحاضرين وعد تخيلهم ان يهبط السعر لهذا حيث كان سعر كيلو البصل قد وصل ل50 جنيها.