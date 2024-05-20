مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يسعلى الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى معرفة موعد صرف مرتبات يونيو 2024، خاصة أن وزارة المالية قررت تبكير صرف المرتبات لتكون قبل عيد الأضحى المبارك.

صرف مرتبات شهر يونيو 2024

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.. ويبدأ صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 2024، حيث يستمر الصرف حتى 13 يونيو 2024.

مرتبات شهر يونيو 2024

ويمكن صرف مرتبات شهر يونيو 2024 عبر: مكاتب البريد الآلي atm، منافذ الصرف وجميع البنوك، منافذ شركات فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصرف.

مرتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.

المجلس القومي للأجور

جدير بالذكر قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدءًا من شهر مايو 2024.