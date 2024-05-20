توحيد وسيرة وعلوم.. طلاب الاعدادية الأزهرية يؤدون امتحانين بمعاهد الإسماعيليّة

يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية اليوم الاثنين الامتحانات في مادتي توحيد وسيرة والعلوم وذلك في خامس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية فيما يؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان اليوم في مادتي العلوم والمهارات المهنية، وذلك وسط اجراءات امنية واستعدادات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية الازهرية بمحافظة الإسماعيلية.

و انطلقت الامتحانات الاربعاء الماضي وتستمر حتى ٢٢ مايو من الشهر الجاري .ويؤكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية على انتظام سير العملية الامتحانية بهدوء ويسر في اللجان على مستوى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة .



ويواصل الدكتور السيد عاقل البنان، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب جولاته التفقدية للجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وشهادات القراءات، ويقول أن أعمال الامتحانات لم تشهد أي شكاوى منذ بدايتها حتى الآن، مشددًا على رؤساء اللجان ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏وضبط لجان الامتحانات، ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، وكذلك العمل ‏على توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الازهرية مؤخرا اتمام كافة الإستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية حيث تم تجهيز اللجان الامتحانية بالمعاهد الازهرية المنتشرة بالمحافظة لاستقبال امتحانات الشهادات العامة والتي تتم على مستوى الجمهورية مؤكدا على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان الامتحانية ، والتأكد من تأمين وصول الأسئلة إلى مقار الامتحانات في وقتها المحدد لها.

وأكد خلال اجتماعه على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وضرورة فرض الانضباط وعدم السماح بالغش.مشيرا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.