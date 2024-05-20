مسؤول إيراني: طائرة الرئيس احترقت بالكامل في حادث التحطم

أعلن مسؤول إيراني، أن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وذلك نقلا عن رويترز.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن التوقعات ببقاء الرئيس الإيراني على قيد الحياة ضئيلة.



ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني.



وأكدت الوكالة في بيان لها أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.