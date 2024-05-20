الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤول إيراني: طائرة الرئيس احترقت بالكامل في حادث التحطم

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني

أعلن مسؤول إيراني، أن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وذلك نقلا عن رويترز.

txt

رويترز: التوقعات ببقاء الرئيس الإيراني على قيد الحياة ضئيلة

txt

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن التوقعات ببقاء الرئيس الإيراني على قيد الحياة ضئيلة.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني.

وأكدت الوكالة في بيان لها أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.

 

مواد متعلقة

رويترز: التوقعات ببقاء الرئيس الإيراني على قيد الحياة ضئيلة

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

عاجل.. العثور على موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني

هيروشيما وناغازاكي تحتجان على اختبار حالة الرؤوس الحربية النووية الأمريكية

الخارجية الإيرانية .. تعرب عن شكرها لتضامن عدد كبير من الدول والحكومات مع ايران فى حادث المروحية

الاتحاد الأوروبي يفعّل خدمات الأقمارالصناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران
الجريدة الورقية