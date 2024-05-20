الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رويترز: التوقعات ببقاء الرئيس الإيراني على قيد الحياة ضئيلة

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن التوقعات ببقاء الرئيس الإيراني على قيد الحياة ضئيلة.

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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

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عاجل.. العثور على موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني



ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أنه تم العثور على مكان مروحية الرئيس الإيراني.

وأكدت الوكالة في بيان لها أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.

الرئيس الإيراني ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.

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