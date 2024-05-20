معرض زايد لكتب الأطفال .. ورش وعروض عرائس ضمن فعاليات قصور الثقافة

معرض زايد لكتب الأطفال .. ضمن مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، وبرعاية د. نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات المتنوعة للأطفال ورواد المعرض، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.

معرض زايد لكتب الأطفال

"الزهور الجميلة"

معرض زايد لكتب الأطفال تضمنت فعالياته العرض المسرحي "الزهور الجميلة" لفريق عرائس قصر الطفل بجاردن سيتي، بجانب عرض عرائس ماريونت لفريق أجيال.

كما قدمت عدة ورش فنية للأطفال منها ورشة عمل جدارية بعنوان "هيا نقرأ" ورسم بألوان الباستيل على الورق الكانسون، بجانب ورشة عمل تشكيلات من الكانسون وكولاج من الورق الملون والكروشيه والفوم جيلتر، وتشكيل مجسم بالصلصال لتنفيذ أشكال للكائنات الحية، كما تضمنت الورش رسما حرا، طباعة بالاستنسل على الشنط القماش، صناعة أساور بالسلك القطيفة والخرز الملون.

معرض زايد لكتب الأطفال

فعاليات مشاركة هيئة قصور الثقافة في المعرض تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معا"، واختارت إدارة المعرض كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، شخصية للمعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.

معرض زايد لكتب الأطفال

لقاءات توعوية وورش للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل

من ناحية أخرى ، شهدت روضة السيدة زينب، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، في سياق برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بلقاء توعوي بعنوان "تحديات التنقُّل الآمن والسلامة على الطرق" تناولت خلاله بسنت ساكنة مدير البرامج بمؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، أهمية السلامة المرورية للأطفال، مقدمة بعض التعليمات البسيطة لزيادة الوعي وتجنب الحوادث المرورية، أعقب ذلك عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن مخاطر الطريق وسبل تجنبها.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن المشرف العام على المشروع، من خلال برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، نفذ قصر ثقافة 25 يناير، ورشة أشغال يدوية لعمل لوحة بالزهور، تلاها ورشة حكي تضمنت مناقشة قصة بعنوان "الساعة" للتعريف بقيمة الوقت، واختتم اليوم بمسابقة في المعلومات العامة حول أشهر الدول العربية وأعلامها.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع جهاز روضة السيدة زينب، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.