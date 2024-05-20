ضبط 4 أشخاص بينهم مصابين في مشاجرة بين أبناء عمومة بالمنشاه

شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل في العقد الرابع من العمر برش خرطوش بالوجه وآخر بجرح قطعي بالظهر وآخر بالوجه وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة والمنشاه المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "إبراهيم . خ . ا . ف" 40 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالوجه وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"أحمد . خ . ج . ز" 22 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالظهر وأخر بالوجه وتم نقله لمستشفى المنشاة المركزي .

وطرف ثان "خلف . ع . ع . ع" 44 سنة مزارع ونجله "ضياء . خ . ع . ع" 18 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المستخدم والسلاح الأبيض المضبوطين بحوزتهما بسبب خلافات على الجيرة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق متصل شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة شقيقين برش خرطوش بالساقين والفخذين وجرى السيطرة على المشاجرة ضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ا . م . ا" 25 سنة سائق مصاباً برش خرطوش بالساقين والفخذين وشقيقه "محمود . ا . م . ا" 24 سنة سائق مصاباً برش خرطوش بالساقين والفخذين وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "إسماعيل . ش . ع . م" 26 سنة عامل وشقيقه "أحمد . ش . ع . م" 28 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .